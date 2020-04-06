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«Салават Юлаев» сделал квалификационное предложение форварду «Эдмонтона» Гранлунду

«Салават Юлаев» сделал квалификационное предложение форварду «Эдмонтона» Гранлунду
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» сделал квалификационное предложение нападающему клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Маркусу Гранлунду, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Таким образом, уфимский клуб сохранил права на 26-летнего игрока в КХЛ, которого задрафтовал в 2011 году. В случае локаута в НХЛ «Салават» сможет предложить контракт финскому форварду.

Гранлунд в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-1».

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ уфимский клуб занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Николая Цулыгина обыграли омский «Авангард» со счётом 4-2.

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