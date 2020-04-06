«Салават Юлаев» сделал квалификационное предложение форварду «Эдмонтона» Гранлунду

«Салават Юлаев» сделал квалификационное предложение нападающему клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Маркусу Гранлунду, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Таким образом, уфимский клуб сохранил права на 26-летнего игрока в КХЛ, которого задрафтовал в 2011 году. В случае локаута в НХЛ «Салават» сможет предложить контракт финскому форварду.

Гранлунд в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-1».

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ уфимский клуб занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Николая Цулыгина обыграли омский «Авангард» со счётом 4-2.