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Виталий Кравцов предложил помощь жителям родного Владивостока

Виталий Кравцов предложил помощь жителям родного Владивостока
Хоккей / Прочие 0

Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов опубликовал пост в «инстасториз», в котором предложил помощь жителям родного Владивостока.

«Владивосток! Всем привет, сейчас не самое простое время, особенно для для старшего поколения. Я готов помогать тем людям, у кого нет возможности обеспечивать себя продуктами или иными жизненно необходимыми вещами», — написал Кравцов.

Летом 20-летний Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор». Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно, он набрал 3 (1+2) очка в 11 матчах и вскоре попал в запас. В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в актив 15 (6+9) баллов.

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