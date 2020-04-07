А. Галимов: комментарии из стана «Динамо» добавляли мотивации. Не считаю клуб чужим

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов подвёл итоги сезона, в котором красно-белые в первом раунде плей-офф уступили московскому «Динамо».

«Оказавшись в «Спартаке», понял, почему эту команду называют народной. У красно-белых очень импульсивные, верные болельщики, их очень много, они создают особую атмосферу. Мы завершили сезон в первом раунде плей-офф, но поддержка фанатов была мощной. Все оценили, что команда цеплялась до последнего. Серия с «Динамо» была совершенно равной. Где-то получили лишнее удаление, где-то против нас сработала эпидемия, ведь ключевую игру номер шесть пришлось проводить на пустой арене. Без энергетики домашних трибун трудно.

Люблю плей-офф, именно на этом этапе сезона играешь на грани, на 200 процентов. Ну а комментарии оппонентов только добавляли мотивации. Тем более комментарии из «Динамо» — клуба, в котором я провёл несколько лет и не считаю его чужим. Весь этот сезон прошёл в жёсткой борьбе. Все команды в КХЛ подравнялись, в каждом матче — битва, фаворита не отличишь от середняка. Наверное, это следствие того, что лига переходит на маленькие площадки, мне на них очень комфортно — нет пустого льда, как на некоторых «аэродромах», ещё оставивших европейский формат. Кто-то в последнее время критикует наш хоккей, но мне, глядя изнутри, кажется, что лига становится всё более мощной и конкурентной», — цитирует Галимова Russia-Hockey.