А. Галимов: существует рынок свободных агентов, но мой приоритет — остаться в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов заявил, что надеется заключить новый контракт с московским клубом.
«Понятно, что существует такое понятие, как рынок свободных агентов, но мой приоритет — остаться в „Спартаке“. Работал под руководством Олега Знарка и до красно-белого клуба, с Олегом Валерьевичем мне очень комфортно, а его требования абсолютно понятны. Так что премущество отдаю „Спартаку“.
Каждый день в команде Знарка — это не только большая работа, но и учеба, и удовольствие. Играем в современный, агрессивный хоккей, с быстрым переходом в атаку, все — впереди, все — сзади. Каждому хоккеисту всё понятно.
Не хотел бы сравнивать тренеров, у каждого свой стиль. Когда перешел в «Спартак», почувствовал себя в своей тарелке. Несколько матчей ушли на адаптацию к новому клубу и новому коллективу, затем благодаря поддержке партнёров вроде бы пошёл прогресс», — цитирует Галимова Russia-Hockey.
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