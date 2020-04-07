Гендиректор «Салавата» — о главном тренере: ведутся консультации, мы ещё думаем

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию, опубликованную в одном из СМИ, что главный тренер уфимского клуба Николай Цулыгин уже точно продолжит работу с командой в новом сезоне.

«Я не могу пока сказать. Ведутся консультации, мы ещё думаем. Пока мы определяемся с кандидатурой главного тренера», — цитирует Курносова ТАСС.

Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.