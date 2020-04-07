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Сын главного тренера «Вашингтона» находится в группе риска по коронавирусу

Сын главного тренера «Вашингтона» находится в группе риска по коронавирусу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассказал, почему его особенно беспокоит ситуация с пандемией коронавируса. 17-летний сын специалиста Трэвис болен вариабельным неклассифицируемым иммунодефицитом. Это заболевание иммунной системы, из-за которого организму сложно противостоять бактериям и вирусам.

«В нашем семействе ситуация, конечно, изменилась. После сообщений о том, что в группе риска находятся пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой, стало понятно, что Трэвис сразу же поднялся на верх списка. Так что для нас ситуация очень тревожная.

Мы были у врача в понедельник, у другого врача во вторник и после анализа крови, и, учитывая его ситуацию, мы поняли, что он находится в хорошем положении. Так что мы с женой Шелби и Трэвисом вздохнули спокойно.

Но нам всё равно надо быть чрезвычайно внимательными относительно того, что мы приносим в дом. Каждый раз, приходя домой, мы снимаем все вещи у двери, стираем их и тщательно моем руки, а также соблюдаем все правила предосторожности, чтобы не ставить сына под угрозу», – цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

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