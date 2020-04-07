Орлов — о Р. Ротенберге: любите вы кого-то или нет, но на СКА стало приятно приходить

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Романа Ротенберга в петербургском СКА.
«Сейчас такое время, когда о себе должны заявить менеджеры. Время для молодых, энергичных людей. Вот раньше СКА собирал 3000-4000 зрителей, но пришёл Роман Ротенберг. Надо быть объективными — любите вы кого-то или нет. С его приходом был придуман антураж на арене. В команде начали играть молодые ребята, а народ-то ходил на трибуны. Просто приятно приходить на такой стадион. Эти молодые ребята поднялись, стали одними из лидеров российского хоккея.
При Ротенберге придумали „кисс ми“ — это когда молодые и не очень пары вынуждены на камеру целоваться. Поначалу все стеснялись, а теперь только и ждут этого момента, чтобы поцеловаться и услышать аплодисменты трибун. Только стало страшно с любовницами приходить на стадион — помню такую историю в одной трансляции. Надо много придумывать, делать зрелище. Не нужно стесняться использовать приёмы заокеанского хоккея», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».
- 7 апреля 2020
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