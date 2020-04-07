Как стало известно «Чемпионату», екатеринбургский «Автомобилист» определился со всеми легионерами на сезон-2020/2021. Легионерами команды будут голкипер Якуб Коварж, защитник Чарльз Дженовей и нападающие Брукс Мэйсек, Питер Холланд и Дэн Секстон.
У Холланда и Коваржа контракты рассчитаны до 30 апреля 2021 года. С Мэйсеком и Секстоном клуб хочет подписать новые соглашения. Выступавший в сезоне-2019/2020 за «Торпедо» Дженовей заменит Найджела Доуса, который покидает Екатеринбург.
Напомним, сегодня «Автомобилист» официально расторг сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Андрей Алексеевич возглавил «Автомобилист» в мае 2018 года. Под руководством Мартемьянова в первый сезон работы уральский клуб пробился во второй раунд плей-офф, где проиграл «Салавату Юлаеву». В нынешнем сезоне «Автомобилист» завершил выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири».
- 7 апреля 2020
-
21:31
-
21:15
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:29
-
19:51
-
19:29
-
19:00
-
18:40
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
17:57
-
17:43
-
17:18
-
16:35
-
16:27
-
16:25
-
16:10
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:06
-
14:59
-
14:35
-
14:10
-
13:55
-
13:26
-
13:00
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
11:52
-
11:30