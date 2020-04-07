Как стало известно «Чемпионату», екатеринбургский «Автомобилист» определился со всеми легионерами на сезон-2020/2021. Легионерами команды будут голкипер Якуб Коварж, защитник Чарльз Дженовей и нападающие Брукс Мэйсек, Питер Холланд и Дэн Секстон.



У Холланда и Коваржа контракты рассчитаны до 30 апреля 2021 года. С Мэйсеком и Секстоном клуб хочет подписать новые соглашения. Выступавший в сезоне-2019/2020 за «Торпедо» Дженовей заменит Найджела Доуса, который покидает Екатеринбург.



Напомним, сегодня «Автомобилист» официально расторг сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Андрей Алексеевич возглавил «Автомобилист» в мае 2018 года. Под руководством Мартемьянова в первый сезон работы уральский клуб пробился во второй раунд плей-офф, где проиграл «Салавату Юлаеву». В нынешнем сезоне «Автомобилист» завершил выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири».

Получали много, а играли кое-как. 10 звёздных игроков, проваливших плей-офф КХЛ Клубы этих хоккеистов уже находятся в отпуске. Помощи от своих лидеров они не дождались.