Получали много, а играли кое-как. 10 звёздных игроков, проваливших плей-офф КХЛ

Рассказываем о хоккеистах, выступивших слабо и не оправдавших надежд своих клубов в плей-офф КХЛ. Все эти игроки получали большие деньги, но команды, за которые они выступали, уже прекратили борьбу за Кубок Гагарина, вылетев в первом раунде.

Системный «Авангард» уже в отпуске, весёлый «Салават» идёт дальше. И это справедливо Разбираем самую яркую серию Востока плей-офф КХЛ.

з. Вячеслав Войнов («Авангард»), 30 лет



Контракт до: 30.04.2020



Статистика в плей-офф: 6 игр, 5 (1+4) очков, «-8» показатель полезности



Боб Хартли говорил, что тренерский штаб «Авангарда» специально предоставил Войнову больше игрового времени, так как Вячеслав – один из ведущих защитников лиги. Однако в плей-офф Войнов сыграл слабо, регулярно находившись на льду в те моменты, когда «Салават» забрасывал свои шайбы в ворота омичей. Показатель полезности для топ-защитника неутешительный. Посмотрим, останется ли Войнов в «Авангарде» на следующий год.



з. Виктор Антипин («Металлург» Мг), 27 лет



Контракт до: 30.04.2021



Статистика в плей-офф: 5, 0, «-7»



Человек с зарплатой в 125 млн руб. не может играть в плей-офф так, как играл Антипин. Теперь понятно, почему Виктор не заиграл в НХЛ – там такого просто не прощают. Защитник атакующего плана не набрал ни одного очка, провалился в обороне и стал худшим в «Магнитке» по показателю полезности. Эхо прошлого менеджмента уральцев по-прежнему аукается «Металлургу».



з. Егор Яковлев («Металлург» Мг), 28 лет



Контракт до: 30.04.2021



Статистика в плей-офф: 5, 0, «-3»



Нечто похожее можно сказать и про Егора Яковлева, который тоже не закрепился в НХЛ. Защитник атакующего плана вернулся на родину из Северной Америки, получил от Величкина «жирный» контракт, но в плей-офф не сделал ничего, чтобы помочь своей команде пройти «Барыс». Да, у «барсов» много жёстких и системных легионеров, но для игроков топ-уровня, к которым относится Яковлев, это не оправдание. Ни одного очка за всю серию и минус в графе «полезность».

н. Найджел Доус («Автомобилист»), 35 лет



Контракт до: 30.04.2020



Статистика в плей-офф: 5, 1 (0+1), «-2»



Доус зарабатывал в «Автомобилисте» 150 млн руб. в год. Больше во всей лиге получал только капитан «Магнитки» Сергей Мозякин. Конечно, для иностранца с таким огромным заработком, капитан екатеринбургского клуба сыграл слабо, как и все легионеры коллектива Андрея Мартемьянова. Лишь одна передача в пяти матчах с «Сибирью» — это далеко не то, чего ждали от форварда первого звена и главного человека в спецбригадах большинства.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

н. Дэн Секстон («Автомобилист»), 32 года



Контракт до: 30.04.2020



Статистика в плей-офф: 5, 2 (1+1), «-2»



Не просто так бывший главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров выводил Дэна Секстона из состава. В регулярке американец играл хорошо, а в плей-офф начинал валять дурака. В «Автомобилисте» мы снова увидели этот трюк в исполнении нападающего. Посмотрите, как тащили «Салават» легионеры уфимцев. В Екатеринбурге же иностранные игроки наоборот, стали грузом для своей команды. С Секстоном, нет сомнений, нужно расставаться. Тем более его контракт заканчивается.



н. Эрик О'Делл («Металлург» Мг), 29 лет



Контракт до: 30.04.2020



Статистика в плей-офф: 5, 0, «-1»



Первый вице-президент и генеральный директор «Магнитки» Сергей Ласьков уже заявил, что контракт с форвардом О'Деллом продлён не будет. Да, канадца по ходу сезона замучили травмы, но это не значит, что человек, на которого рассчитывали в плей-офф, должен его проваливать. Гораздо сильнее Эрика сыграли хоккеисты, получавшие меньшие деньги. Лучше привлекать к составу больше молодёжи, нежели держать таких легионеров.

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н. Антон Ландер («Локомотив»), 28 лет



Контракт до: 30.04.2021



Статистика в плей-офф: 6, 0, «-6» показатель полезности



Ландер перебрался в Ярославль из Казани и должен был стать ключевым центральным нападающим «Локомотива». Человек с зарплатой в 85 млн руб, да ещё и с иностранным паспортом, должен выкладываться на полную катушку. Глядя же на показатели шведского нападающего, хочется схватиться за голову. Теперь понятно, почему «Йокерит» выбил «Локомотив» уже в первом раунде. В финском клубе таких «пассажиров» не было.

Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru

з. Максим Гончаров («Спартак»), 30 лет



Контракт до: 30.04.2021



Статистика в плей-офф: 2, 0, «-2»



Гончаров серьёзно подвёл команду отсутствием дисциплины. Матч-штраф по ходу первой игры серии с московским «Динамо», а затем и четырёхматчевая дисквалификация от СДК КХЛ – всё это не могло радовать Олега Знарка и всех спартаковцев. Помимо этого, Максим в двух сыгранных матчах не набрал ни одного очка и заработал отрицательный показатель полезности. В общем, игра российского защитника оставляла желать лучшего. Гончарову нужно сделать выводы.

Гончаров дисквалифицирован на четыре матча, Ратти и Шаров — на один

н. Зак Митчелл («Нефтехимик»), 27 лет

Контракт расторгнут



Статистика в плей-офф: 4, 0, «-5»



Митчелл хорошо проявил себя в регулярном чемпионате КХЛ, но резко сдал в плей-офф. Для иностранцев «Нефтехимика» это не редкость. По всей видимости, посчитав задачу на сезон выполненной, в первом же раунде североамериканец просто бросил играть, захотев поскорее отправиться домой. Не просто так с Заком уже расторгнут контракт. Для «Нефтехимика» это был реально звёздный игрок, на которого возлагались надежды. Митчелл их не оправдал.



н. Мэтт Уайт («Нефтехимик»), 30 лет



Контракт до: 30.04.2020



4, 0, «-5»



Рассчитывали в Нижнекамске и на Мэтта Уайта. Но и он, как и Митчелл, решил особо не напрягаться сразу после попадания в стадию розыгрыша Кубка Гагарина. Контракт с Уайтом ещё не расторгнут, но думается, что это дело времени. Продлевать соглашения с легионерами, которые в самый нужный момент перестают биться и достойно отрабатывать на льду, точно не надо. Иностранцы получали в Нижнекамске больше россиян, но результат дали только в регулярке. Однако это не показатель.