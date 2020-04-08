Тренер «Торонто»: Барабанов — важная часть пазла. У него сильный характер

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал подписание контракта с нападающим Александром Барабановым.



«Мы очень рады добавить в наш состав ещё одного игрока, который, по нашему мнению, обладает большим опытом и отличными навыками. А ещё у него сильный характер. Мы ждем, что получили игрока, который войдёт в наш состав и станет важной частью команды. Да, мы рады, что подписали такого форварда. Конечно, мы сейчас по-прежнему настроены на сезон-2019/2020. Но мы также смотрим в будущее, уже сейчас получив важную часть нашего пазла», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Барабанов является олимпийским чемпионом 2018 года, а также бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. В составе молодёжной сборной России Александр занял третье место на чемпионате мира 2014 года. В СКА Барабанов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).