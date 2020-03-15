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Жена Бобровского — о помощи мужа сотрудникам арены: есть мнения, что это отвратительно

Жена Бобровского — о помощи мужа сотрудникам арены: есть мнения, что это отвратительно
Хоккей / НХЛ 0

Ольга, жена вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, прокомментировала решение мужа пожертвовать $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, которые лишились своих мест из-за паузы в НХЛ.

«В очередной раз им восхитилась. Но вообще это для меня не сюрприз. Он регулярно помогает родному городу. И не любит это афишировать, что для меня также важно», — написала Ольга в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Один из пользователей, обращаясь к жене хоккеиста, отметил благородство вратаря «Пантерз»: «Респект Сергею за то, что пожертвовал 100 тысяч работникам дворца».

«Спасибо и вам за адекватное восприятие. Оказывается, есть мнения, что он поступил неправильно и даже отвратительно», — ответила на это Ольга.

После публикации о решении хоккеиста пожертвовать $ 100 тыс. не все болельщики поддержали Сергея, отмечая, что он с лёгкостью расстался с крупной суммой, пожертвовав её работникам арены именно в США, а не помог сотрудникам в Новокузнецке.

Бобровский обещал пожертвовать работникам арены во Флориде $ 100 тыс. из-за паузы в НХЛ
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