Спортдиректором «Берна» стала женщина. Это произошло впервые в истории мужского хоккея

31-летняя Флоренс Шеллинг назначена спортивным директором швейцарского клуба «Берн», информирует пресс-служба. Впервые в истории хоккея женщина стала спортивным директором мужского хоккейного клуба.

Шеллинг была голкипером сборной Швейцарии на нескольких крупных турнирах. Главным достижением в карьере уроженки Цюриха являются бронзовые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В общей сложности Флоренс является участницей четырёх Олимпиад 2006-2018 годов. Самый ценный игрок и лучший голкипер женского олимпийского турнира 2014 года. Бронзовый призёр и лучший голкипер чемпионата мира 2012 года. В 2007 году Шеллинг также признали лучшей хоккеисткой Швейцарии.

На новом посту Шеллинг сменит Алекса Шателена, который занимал должность спортивного директора «Берна» с ноября 2015 года и трижды становился чемпионом Швейцарии вместе с командой.