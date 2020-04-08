Спортдиректором «Берна» стала женщина. Это произошло впервые в истории мужского хоккея

31-летняя Флоренс Шеллинг назначена спортивным директором швейцарского клуба «Берн», информирует пресс-служба. Впервые в истории хоккея женщина стала спортивным директором мужского хоккейного клуба.
Шеллинг была голкипером сборной Швейцарии на нескольких крупных турнирах. Главным достижением в карьере уроженки Цюриха являются бронзовые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
В общей сложности Флоренс является участницей четырёх Олимпиад 2006-2018 годов. Самый ценный игрок и лучший голкипер женского олимпийского турнира 2014 года. Бронзовый призёр и лучший голкипер чемпионата мира 2012 года. В 2007 году Шеллинг также признали лучшей хоккеисткой Швейцарии.
На новом посту Шеллинг сменит Алекса Шателена, который занимал должность спортивного директора «Берна» с ноября 2015 года и трижды становился чемпионом Швейцарии вместе с командой.
- 8 апреля 2020
-
14:29
-
14:08
-
13:57
-
13:30
-
13:09
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:32
-
11:15
-
10:51
-
10:30
-
10:24
-
10:05
-
09:50
-
09:31
-
09:22
-
09:02
-
08:52
-
07:35
-
07:00
-
06:50
-
06:08
-
05:54
-
05:20
-
02:17
-
00:44
-
00:14
- 7 апреля 2020
-
23:38
-
23:31
-
22:57
-
22:18
-
21:58
-
21:31
-
21:15