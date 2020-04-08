Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Спортдиректором «Берна» стала женщина. Это произошло впервые в истории мужского хоккея

Спортдиректором «Берна» стала женщина. Это произошло впервые в истории мужского хоккея
Хоккей / Прочие 0

31-летняя Флоренс Шеллинг назначена спортивным директором швейцарского клуба «Берн», информирует пресс-служба. Впервые в истории хоккея женщина стала спортивным директором мужского хоккейного клуба.

Шеллинг была голкипером сборной Швейцарии на нескольких крупных турнирах. Главным достижением в карьере уроженки Цюриха являются бронзовые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В общей сложности Флоренс является участницей четырёх Олимпиад 2006-2018 годов. Самый ценный игрок и лучший голкипер женского олимпийского турнира 2014 года. Бронзовый призёр и лучший голкипер чемпионата мира 2012 года. В 2007 году Шеллинг также признали лучшей хоккеисткой Швейцарии.

На новом посту Шеллинг сменит Алекса Шателена, который занимал должность спортивного директора «Берна» с ноября 2015 года и трижды становился чемпионом Швейцарии вместе с командой.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020