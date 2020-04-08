Сушинский: сам не знаю, продолжат ли Бек и Андригетто играть за «Авангард»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал слухи, что иностранные форварды Свен Андригетто и Тейлор Бек покинут омскую команду в это межсезонье. У обоих нападающих соглашения рассчитаны ещё на один сезон.
Статистика Тейлора Бека в сезоне-2019/2020
«По поводу того, продолжат Бек и Андригетто играть за «Авангард», я не могу вам ответить. Сам не знаю. Изменятся ли сроки строительства новой арены в Омске в связи с эпидемией коронавируса? На данный момент не владею информацией о сроках или их переносах», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
В 56 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Андригетто записал на свой счёт 27 (13+14) баллов при показателе полезности «+2» и 22 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут 9 секунд за матч. В шести встречах Кубка Гагарина Андригетто отметился одной результативной передачей.
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