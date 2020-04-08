Плющев — о работе Цулыгина: с ним «Салават» выполнил свою задачу, выйдя в плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможной отставке Николая Цулыгина с поста главного тренера “Салавата Юлаева” и приглашении на эту должность Игоря Ларионова.
«Комментировать приглашения или увольнения тренеров — это неблагородное и неблагодарное дело. К сожалению, руководители клубов иногда руководствуются странными вопросами. К примеру, сейчас из “Автомобилиста” убрали Мартемьянова, и сейчас туда хотят пригласить нового специалиста: то ли канадца, то ли русского. Но ни тот ни другой ничего значительного не добивались. А Мартемьянов доказал свою значимость.
Итоги работы Цулыгина в этом сезоне? Я не знаю, какие цели стояли перед ним на сезон и на плей-офф в частности. “Салават” не очень стабильно выступал в течение регулярного чемпионата, но с ним он выполнил свою задачу, выйдя в плей-офф. Помимо этого команда смогла выполнить и другие задачи. Поэтому я не знаю, чем руководствуются клубы, когда появляется информация об отставке главного тренера», — сказал Плющев “Чемпионату”.
- 8 апреля 2020
-
16:35
-
16:26
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:46
-
15:42
-
15:27
-
15:11
-
14:55
-
14:29
-
14:08
-
13:57
-
13:30
-
13:09
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:32
-
11:15
-
10:51
-
10:30
-
10:24
-
10:05
-
09:50
-
09:31
-
09:22
-
09:02
-
08:52
-
07:35
-
07:00
-
06:50
-
06:08
-
05:54
-
05:20