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Плющев — о работе Цулыгина: с ним «Салават» выполнил свою задачу, выйдя в плей-офф

Плющев — о работе Цулыгина: с ним «Салават» выполнил свою задачу, выйдя в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможной отставке Николая Цулыгина с поста главного тренера “Салавата Юлаева” и приглашении на эту должность Игоря Ларионова.

«Комментировать приглашения или увольнения тренеров — это неблагородное и неблагодарное дело. К сожалению, руководители клубов иногда руководствуются странными вопросами. К примеру, сейчас из “Автомобилиста” убрали Мартемьянова, и сейчас туда хотят пригласить нового специалиста: то ли канадца, то ли русского. Но ни тот ни другой ничего значительного не добивались. А Мартемьянов доказал свою значимость.

Итоги работы Цулыгина в этом сезоне? Я не знаю, какие цели стояли перед ним на сезон и на плей-офф в частности. “Салават” не очень стабильно выступал в течение регулярного чемпионата, но с ним он выполнил свою задачу, выйдя в плей-офф. Помимо этого команда смогла выполнить и другие задачи. Поэтому я не знаю, чем руководствуются клубы, когда появляется информация об отставке главного тренера», — сказал Плющев “Чемпионату”.

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