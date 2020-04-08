Прошкин: Ларионов — главный тренер «Салавата»? Мне кажется, это немного смешно будет

Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин прокомментировал тренерскую ситуацию в уфимском клубе.

В настоящий момент руководство «Салавата» пока не определилось с тем, кто будет наставником команды в сезоне-2020/2021, в то время как прежний главный тренер команды Николай Цулыгин хотел бы остаться на своём посту.



«Команда прошла первый раунд плей-офф. Но сейчас они решают какие-то другие задачи. По поводу и неопределённости с тренером я недоумеваю. Может быть, в клубе чем-то недовольны. В ходе сезона были какие-то неудачные отрезки, но в любом случае у нас всё равно плей-офф намного важнее. Первый раунд пройден, обыграли «Авангард», который был намного выше. Хорошо играли.



Всё зависит от того, кого они хотят пригласить. Кто там есть на рынке тренеров? Светлов, Мартемьянов, Скудра? По поводу Игоря Ларионова, мне кажется, это немного смешно будет. А остальные фамилии… Те же тренеры, которые работали с сильными командами. У нас ведь не так много наставников, которые могут похвастать тем, что очень многого добились, таких по пальцам можно пересчитать. Так что всё зависит от того, кого хотят пригласить вместо Цулыгина», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.