Игроки «Сибири» Красиков и Морозов предложили помощь нуждающимся

Хоккеисты «Сибири» Алексей Красиков и Илья Морозов предложили помощь нуждающимся, попавшим в трудную ситуацию во время пандемии коронавируса.
«Новосибирск! В этот непростой для всех период, когда работают только продуктовые магазины и аптеки, многие лишились финансовой стабильности и с трудом сводят концы с концами. Мы с Ильёй Морозовым готовы помочь тем, кто действительно в этом нуждается, обеспечить их вещами первой необходимости. Опишите вашу ситуацию, количество человек в семье и их возраст. Присылайте свои сообщения», — написал Красиков в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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