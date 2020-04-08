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Игроки «Сибири» Красиков и Морозов предложили помощь нуждающимся

Игроки «Сибири» Красиков и Морозов предложили помощь нуждающимся
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты «Сибири» Алексей Красиков и Илья Морозов предложили помощь нуждающимся, попавшим в трудную ситуацию во время пандемии коронавируса.

«Новосибирск! В этот непростой для всех период, когда работают только продуктовые магазины и аптеки, многие лишились финансовой стабильности и с трудом сводят концы с концами. Мы с Ильёй Морозовым готовы помочь тем, кто действительно в этом нуждается, обеспечить их вещами первой необходимости. Опишите вашу ситуацию, количество человек в семье и их возраст. Присылайте свои сообщения», — написал Красиков в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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