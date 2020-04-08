Кто и кем усиливается в КХЛ. 10 последних трансферных новостей

Контракты всех игроков и тренеров действуют до 30 апреля, но трансферных новостей и слухов меньше не становится. Рассказываем, как и кем усиливаются и могут усилиться клубы КХЛ и какие потери они несут.
Таблица трансферов Континентальной хоккейной лиги
н. Владислав Ушенин, н. Вячеслав Ушенин – из «Амура» в «Автомобилист»
з. Чарльз Дженовей, н. Станислав Бочаров – из «Торпедо» в «Автомобилист»
Братья Ушенины выступали в КХЛ только на Дальнем Востоке. Сперва в «Адмирале», а затем пять сезонов в «Амуре». Зарекомендовали оба форварда себя хорошо, поэтому теперь пошли на повышение в «Автомобилист». Интересно будет посмотреть за этой связкой форвардов на Урале. «Автомобилист» активничает на трансферном рынке. Помимо Ушениных подписан защитник Дженовей и форвард Бочаров из «Торпедо». Легионерская линия в клубе из Екатеринбурга закрыта – уходит только Найджел Доус.
в. Андерс Линдбек, н. Джордан Шрёдер – из «Торпедо» в «Йокерит»
Очередными потерями «Торпедо» стали вратарь Линдбек и форвард Шрёдер. Пока в Нижнем Новгороде не могут решить вопрос с главным тренером и подписать Дэвида Немировски, другие клубы переманивают к себе игроков. По всей видимости, в следующем сезоне мы увидим совсем другое «Торпедо». Ну а Линдбек со Шрёдером продолжат карьеру в Хальсинки. Уходит из «Йокерита» вратарь Антти Ниеми, который слабо провёл предыдущий сезон.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
н. Джастин Дэнфорт – из «Лукко» в «Сибирь» или «Витязь»
Лучший хоккеист чемпионата Финляндии нынешнего сезона Джастин Дэнфорт продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ. В минувшем сезоне форвард «Лукко» набрал 60 очков в 56 матчах Лииги. Канадский нападающий подпишет контракт с «Сибирью», где осталась одна свободная легионерская позиция (Пельтола возвращается на родину) или с «Витязем». Будет интересно посмотреть на этого североамериканца в условиях КХЛ.
т. Игорь Ларионов – в «Салават Юлаев»
Появились новости, что уфимский «Салават Юлаев» может возглавить двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов. В прошлом году мы слышали эту же историю, но тогда Николай Цулыгин сохранил свой пост, дойдя до финала Восточной конференции. В этом году, как и в прошлом, Цулыгин прошёл первый раунд плей-офф (причём, выбив «Авангард»), а затем чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса в мире. Вряд ли руководство уфимцев станет менять тренерский штаб, ведь конкретно сейчас увольнять Цулыгина попросту не за что.
т. Андрей Назаров – в «Барыс»
«Барыс» официально объявил, что клубу не удалось договориться с главным тренером Андреем Скабелкой о продолжении сотрудничества. Основным кандидатом на пост нового главного тренера «барсов» называют Андрея Назарова, который прекрасно знаком как с «Барысом», так и со сборной Казахстана. Если все последние слухи подтвердятся и Андрея Викторовича назначат на пост рулевого «Барыса», то это будет грамотное решение руководства. Тут вам и умение работать с молодёжью, и навыки антикризисного тренера, и знание местной специфики.
н. Богдан Якимов – из «Северстали» в СКА
Учитывая жёсткий потолок зарплат и омоложение состава, логика «армейцев» ясна. Якимов отлично себя проявлял ещё в «Нефтехимике», потом здорово выглядел в «Северстали», где на него положили глаз в том числе и в сборной России. Богдан заслужил повышение и следующий сезон проведёт в СКА. Контракт Якимова рассчитан до 30 апреля 2021 года. Если Якимов сможет проявить себя в городе на Неве, то соглашение с ним наверняка продлят. Это хороший актив.
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