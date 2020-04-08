Есмантович: есть предварительное понимание, кто покинет ЦСКА

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как сильно изменится состав команды в межсезонье.
«У нас есть предварительное понимание, кто покинет команду. Но очень сложно сейчас точно сказать, кто уедет, куда уедет, когда уедет. Сейчас просто нет точных ответов. И загадывать рано, потому что нет понимания, что будет с нынешним сезоном НХЛ, со следующим сезоном НХЛ. Когда он начнётся? Когда закончится? Здесь очень много нюансов, пока стоит повременить», — приводит слова Есмантовича РИА «Новости».
Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией.
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