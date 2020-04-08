Басков: минское «Динамо» на верном пути, каким бы трудным он не казался

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков выразил уверенность в клубной стратегии.



«Год назад мы сформулировали стратегию развития клуба и намерены её придерживаться. Да, за это нас неоднократно подвергали критике, мол, с молодежью трудно добиваться результатов, особенно на таком уровне, как Континентальная лига. Однако могу ответить скептикам, что у белорусского хоккея нет иного пути развития.



Практически все хоккеисты, которые по уровню подходят „Динамо“ и национальной сборной, находятся в возрасте 30+. Это значит, что уже через пару лет нам просто некем будет комплектоваться. Ведь из экстралиги и североамериканских минорных юношеских лиг перепрыгнуть в КХЛ крайне непросто.



Что и показал минувший сезон. Мы шли путем проб и ошибок, давали шанс игрокам проявить себя. Не у всех получалось, страдал результат, негодовали болельщики. Но посмотрите, как выступили в плей-офф Иван Дроздов и Владислав Еременко. Они показали, что могут нести лидерскую ношу в команде-чемпионе. Игорь Мартынов и Дмитрий Дерябин помогли в плей-офф „Динамо-Молодечно“. Все это результат работы в сезоне тренерского штаба Крэйга Вудкрофта.



Раньше „Динамо“ помогло прогрессу и выходу на новый уровень Егора Шаранговича, Дмитрия Буйницкого, Кристиана Хенкеля и Евгения Лисовца.



Поэтому мы уверены, что находимся на верном пути, каким бы он долгим и трудным не казался. Та молодёжь, с которой мы сейчас возимся, уже через пару лет позволит „Динамо“ и сборной Беларуси пройти кризисный период и вновь радовать болельщиков», — цитирует Баскова официальный сайт «Динамо».