Коледов — о переговорах с «Салаватом»: понимания пока нет никакого

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Коледов сообщил, что пока не приступал к переговорам по новому контракту с клубом.



«Как обстоят дела с новым контрактом? Понимания на данный момент нет никакого. Были разговоры с агентом, все на словах. Раньше 30 апреля ничего не будет известно. Всё, что будет после, будет официально подтверждено: либо да, либо нет. Я в подвешенном состоянии сам нахожусь. У меня заканчивается контракт в этом году. Клуб должен сделать мне предложение, оттуда будем уже отталкиваться. Я хочу остаться в Уфе. Думаю, всё будет нормально и мы придём к взаимопониманию.



Как оценю сезон? Можно много чего говорить. И в том сезоне все говорили, что мы не сможем одержать победу в первом раунде, а мы прошли два раунда, но проиграли Омску. Никто не ожидал от команды, если быть честным. Мы в команде думали об обратном, потому что знали своё состояние. Так же и в этом году прошли первый раунд. Как все говорят, отомстили за прошлый плей-офф. Что было бы дальше, нам самим интересно», — приводит слова Коледова «Горобзор» со ссылкой на эфир БСТ.

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