Давыдов: Скудра сделал себе имя в КХЛ, мне нравится его кандидатура в рижском «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил выступление рижского «Динамо» в этом сезоне КХЛ и рекомендовал Петериса Скудру на должность главного тренера.
«Риге в последние годы очень тяжело. Латвийская школа производит всё меньше игроков, причём они уже в раннем возрасте отправляются в Северную Америку, где чаще всего и пропадают. Во времена СССР рижскому «Динамо» было легче, талантливые молодые хоккеисты раскрывались каждый год.
Решать рижанам, но мне больше нравится кандидатура Скудры. В КХЛ этот тренер сделал себе имя, «Торпедо» при нём было узнаваемой командой, а неудача в «Тракторе», наверное, только мобилизовала. Про тренера Тамбиева знаю только то, что он первым покинул «Адмирал», хотя о таком игроке слышал. Что касается специалистов-легионеров, то они нужны только с опытом работы в НХЛ или в национальных сборных. Иностранцы второго сорта нашему хоккею могут лишь помешать», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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