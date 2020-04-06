Клубы уже договариваются о новых контрактах и переманивают к себе игроков, а также занимаются тренерским вопросом.

Кто куда перейдёт и кого возглавит? Что творится на трансферном рынке КХЛ

Все контракты игроков и тренеров в КХЛ действуют до 30 апреля, но уже сейчас появляется информация о переходах и продлении соглашений. Рассказываем об основных новостях и слухах за последнее время.

Барабанова и Зуба ждут в НХЛ, Скабелку — в «Локомотиве». Таблица трансферов КХЛ Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

Куда может перейти: «Локомотив»



Начнём с тренеров. Сегодня «Барыс» официально объявил, что клубу не удалось договориться с Андреем Скабелкой о новом контракте. В следующем сезоне Скабелка на 90% будет работать в «Локомотиве». Андрея Владимировича прекрасно знают в Ярославле ещё в бытность игроком, а теперь белорусский специалист поведёт «железнодорожников» к новым вершинам, уже будучи тренером.

Бабаев: по Скабелке мы ни с кем не вели переговоры — ждали завершения ситуации с «Барысом»

Куда может перейти: «Автомобилист»



Павел Дацюк ещё не завершил карьеру, но уже занимается кандидатами на пост главного тренера екатеринбуржцев. Питерс, замешанный в расовом скандале с Акимом Алиу в НХЛ, может возглавить «Автомобилист». Дацюк и канадский специалист прекрасно знакомы по совместной работе в «Детройте», а сам Питерс является учеником легендарного специалиста Майка Бэбкока.

Петерис Скудра, Леонид Тамбиев, Ханс Вальссон

Куда могут перейти: «Динамо» (Рига)



Активно ищут главного тренера в рижском «Динамо», так как Гиртс Анкипанс более не будет занимать этот пост. Среди кандидатов два латвийца – Леонид Тамбиев и Петерис Скудра, а также швед Ханс Вальссон, который последний год вообще не работал. Конечно, лучшим решением для рижан будет назначить Скудру, который способен навести порядок в Риге. А порядка там нет давно. Тамбиев же, уже успевший договориться с «Адмиралом», а потом, в связи с тем что «моряки» не примут участия в следующем сезоне КХЛ, покинуть команду, слишком мягкий специалист для «Динамо».

Петерис Скудра Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Куда может перейти: «Трактор»



Владимир Юрзинов с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Трактора». Основным кандидатом на его место является Анвар Гатиятулин, которого в Челябинске любят и уважают. В городе ещё помнят завоёванные бронзовые медали, да и молодёжь при Гатиятулине здорово прогрессирует. В общем, этот вариант напрашивается. Тем более что в СКА и сборной России Гатиятулин, по сути, уже всё всем доказал. Пора возвращаться на работу главным тренером.

Останется в «Спартаке»

Чешский форвард Робин Ганзл точно продолжит выступать за «Спартак». С нападающим планируют продлить соглашение. А вот латвийцы Каспарс Даугавиньш и Мартиньш Карсумс клуб покинут, сейчас им ищут новое место работы. Кроме того, подпишет новое соглашение со спартаковцами и вратарь Никита Беспалов.

Куда может перейти: «Ак Барс»



Интерес к Да Косте со стороны Казани действительно есть, но, по нашей информации, официальной договорённости по-прежнему нет, так как казанцы могут пополниться другим легионером. В частности, ходят слухи про Тейлора Бека, которым не слишком довольны в «Авангарде». Правда, усложняет вопрос тот факт, что у Бека ещё год действующего контракта с омичами. Но в случае заинтересованности сторон вряд ли это станет сильной помехой.

Куда может перейти: «Авангард»



В «Авангарде» точно не будет Франсона, Макмиллана и Клинкхаммера, зато практически наверняка появятся защитник Коди Кёрран и форвард Корбан Найт из «Барыса». Это именно тот игрок, который нужен Бобу Хартли. Хваткий, любящий силовой хоккей, но и умеющий сыграть результативно. «Барысу» же придётся в очередной раз менять легионерскую линию едва ли не целиком.

Куда могут перейти: «Локомотив»



Помимо Скабелки и Найта «Барыс» лишится вратаря Паскуале и защитника Охтамаа. Их Скабелка, который возглавит «Локомотив», хочет видеть в ярославском клубе. Охтамаа отлично себя зарекомендовал в КХЛ ещё со времён чемпионского «Ак Барса», канадец же здорово себя проявил в клубе из Нур-Султана в прошлом сезоне.

Атте Охтамаа Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Куда может перейти: «Автомобилист»



Пока в «Торпедо» никак не могут определиться с главным тренером (контракт с Дэвидом Немировски по-прежнему не подписан), игроки команды уже начинают договариваться с другими клубами. Так, нам стало известно, что канадский защитник Чарльз Дженовей уже договорился с «Автомобилистом» о том, что в следующем году будет выступать именно в Екатеринбурге. По всей видимости, покидают Нижний Новгород и Андерс Линдбек с Джорданом Шрёдером.

н. Линус Юханссон, н. Маркус Нильссон (оба – «Ферьестад»), н. Йере Карьялайнен («Таппара»)

Куда могут перейти: ХК «Сочи»



Хоккейный клуб «Сочи» в межсезонье планирует практически полностью обновить легионерский состав. По имеющейся информации, состав «леопардов» пополнят шведские форварды Линус Юханссон и Маркус Нильссон, а также финский нападающий Йере Карьялайнен. Оба шведа выступали за «Ферьестад», а Карьялайнен в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии — 49 (24+25) очков в 57 матчах за «Таппару». Помимо этого, близок к подписанию контракта с сочинцами защитник Кристапс Сотниекс.

Куда может перейти: «Динамо» М



Центральный финский нападающий может стать центром второго звена москвичей, но на это же место может прийти и Да Коста, который, как было сказано, пока точно не договорился с «Ак Барсом». В Питере, по последней информации, планируют оставить Кемппайнена и Аалтонена, а вот с Лехтеря и Коскирантой будут расставаться. Так что варианты для усиления центральной линии второго звена у бело-голубых есть.

Йори Лехтеря Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Куда может перейти: «Локомотив»



Ещё одним новичком «Локомотива» должен стать капитан нижегородского «Торпедо» Денис Баранцев. По всей видимости, Баранцев и его представитель так и не договорятся с торпедовцами о новых условиях, а в Ярославле они будут однозначно лучше. Баранцев обладает мощным броском, хорош в большинстве. Так что понятно, почему на него положили взгляд «железнодорожники».

н. Алексей Макеев («Витязь»)

Куда может перейти: «Автомобилист»



Нападающий Алексей Макеев в последние годы стал лидером атаки «Витязя». Не зря форвардом снова заинтересовались в Екатеринбурге – именно из уральского клуба Макеев переходил в подмосковный клуб в сезоне-2013/2014. Сам Макеев пока говорит о своём будущем осторожно, заявляя, что агент работает над этим вопросом.

Макеев прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Автомобилист»

н. Харри Песонен («Лангнау»)

Куда может перейти: «Металлург»



Вопрос о переезде финского форварда в Магнитогорск уже решён, стороны ударили по рукам, и сделка будет официально проведена после 30 апреля. Но официально она пока не состоялась, так как бумаги не подписаны. Песонен станет хорошим усилением для команды Ильи Воробьёва, да и финны в Континентальной лиге чувствуют себя комфортно. Главное, чтобы обошлось без травм.

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