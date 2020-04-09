Агент Петерссона: пытаемся договориться с «Динамо», Андре там всё устраивает
Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Андре Петерссона, заявил, что его клиент хочет остаться в стане бело-голубых.
«По Андре Петерссону ведём переговоры с «Динамо». Ему очень нравилось играть в первой тройке, которую хочет сохранить Крикунов. В «Динамо» его всё устраивает, мы пытаемся договориться по новому соглашению. Переговоры по новому контракту Чайковски уже на последнем этапе, всё прошло хорошо», — цитирует Пилко Sport24.
В этом сезоне 29-летний хоккеист провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков, а также 6 (5+1) баллов в 6 встречах плей-офф. Большую часть сезона шведский форвард провёл в одном звене с Дмитрием Яшкиным и Вадимом Шипачёвым.
Источник: «Динамо» отказалось от услуг Петерссона. Швед может перейти в «Локомотив»
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