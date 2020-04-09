Защитник «Вашингтона» Карлсон: включаешь по вечерам телевизор — нечего смотреть

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался касательно возможного возобновления сезона НХЛ, приостановленного на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

«Разумеется, есть масса факторов, которые никто из нас не может предсказать. Уж точно не сейчас. Думаю, что нужна хотя бы укороченная версия регулярного чемпионата. Может, хотя бы половину из оставшихся матчей сыграть, если вообще получится по времени.



Даже как игрок команды, выходящей в плей-офф, мне не хотелось бы, чтобы первый матч после возвращения был матчем № 1 стартового раунда плей-офф. Необычно будет при любом раскладе. Как будто новый сезон. Не будет иметь никакого значения, хорошо ты играл до паузы или плохо. Все мы будем в одинаковом положении в плане того, через что нам пришлось пройти.



Первый домашний матч с болельщиками? Уверен, что это будет нечто. Очень надеюсь, что это произойдёт, хотя сейчас есть ощущение, что с полными трибунами придётся повременить. Лично я уже просто не могу дождаться, когда в нашу жизнь вернётся спорт. Включаешь по вечерам телевизор – и не можешь найти что посмотреть. Не говоря о том, что как игроки, мы, разумеется, хотим заниматься тем, на что подписались.



Это и есть самое трудное – ждать, пытаясь сохранить свежесть и в голове, и в теле, чтобы суметь приспособиться к любому развитию событий. Будь то в ближайшие дни или далеко в будущем», – цитирует Карлсона пресс-служба НХЛ.