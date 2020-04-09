Защитник «Сочи» Щитов передал продуктовые наборы нуждающимся в Уфе

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов принял участие в волонтёрской акции во время пандемии коронавируса. Хоккеист приобрёл необходимые продукты для пожилых людей, которые не имеют возможности выйти на улицу из-за карантина.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».
36-летний Щитов пополнил состав «Сочи» в 2017 году. Свой последний на текущий момент официальный матч в КХЛ провёл 7 марта 2019 года в первом раунде Кубка Гагарина с «Локомотивом». Минувший сезон российский защитник полностью пропустил из-за перелома лопаточной кости.
За карьеру в КХЛ опытный защитник также защищал цвета «Спартака», «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева». В общей сложности в КХЛ сыграл 561 матч, в котором забросил 45 шайб и сделал 111 результативных передач при показателе полезности «-39» и 409 минутах штрафного времени.
- 9 апреля 2020
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