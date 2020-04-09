Малкин: таких людей, как Овечкин, я больше не видел

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об одноклубнике, Сидни Кросби, и форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Кросби, конечно, уникален. Очень трудолюбивый, работает каждый день. Он повёрнут на хоккее, профессионально относится к питанию, тренировкам, у него есть личный тренер. Плюс талант от бога. Всё это даёт результат.

У Овечкина есть всё, чтобы побить рекорд Гретцки. Но здесь всё должно сойтись в одну точку. У Ови здоровье – это что-то, я таких людей не видел. Оно его не подведёт, и у него есть огромный шанс побить рекорд. Жаль, сейчас вмешался коронавирус.

С кем бы хотел сыграть в одной пятёрке, если пофантазировать? Ну, с Кросби уже наигрался, поэтому назову других игроков. Я большой поклонник Макдэвида, ещё хотел бы сыграть с Дацюком. С Павлом только один раз в сборной пересекался, но хотел бы ещё сыграть. У него строение тела интересное, не подходящее для спорстмена — одна нога ниже другой. Но у него блестящие интеллект и работоспособность. На защитников обращаю меньше внимания, но пусть это будет Брент Бёрнс и Здено Хара. А вратарь – Василевский. Считаю, он сейчас номер один», — сказал Малкин в прямом эфире в «Инстаграме» на странице Тины Канделаки.