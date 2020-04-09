«Малкину вручили конверт с чеком на $ 1 млн. Я понял, что за карьеру он получит $ 100 млн»

Известного в прошлом тафгая «Питтсбурга» и «Финикса» Пола Биссонетта представлять особо не требуется. Сейчас он ведёт скандально известный подкаст Spittin Chiclets, где его гости регулярно рассказывают различные гадости о том, как они жили и играли в России. Сам Биссонетт до КХЛ так и не добрался (а жаль), но его карьера не стала от этого менее интересной. Не обладая сколь-нибудь заметным хоккейным талантом, Пол сыграл в НХЛ 202 матча, в которых набрал 22 (7+15) очка и 340 минут штрафа. Не так давно Биссонетт сам стал гостем подкаста у другого бывшего тафгая — Джона Скотта, который тоже пробует стать популярным на ниве новомодных интернет-медиа.



Биссонетт поделился несколькими весьма интересными и неглупыми мыслями об игре и ремесле бойца, которые мы приводим в формате монолога.

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«В АХЛ я дрался со всякими Сагденами и Яблонски»

«Могу вспомнить только одного парня, с которым я хотел бы подраться, а он никак не соглашался. Это Шон Эйвери, это было после того, как он покинул «Даллас» из-за каких-то странных замечаний в адрес других хоккеистов. Его отправили в АХЛ в «Хартфорд», который был фарм-клубом «Рейнджерс», потому что у «Далласа» в тот сезон не было официального фарма. Я в тот момент пытался самоутвердиться как боец уровня НХЛ. Не считал себя тяжеловесом, но я дрался по 30 раз за сезон в АХЛ против всяких Сагденов или Яблонски. В какой-то сезон у меня было 11 голов. Или девять, я не помню.

Итак, Шон Эйвери приезжает к нам на выезд, а я перед этим в интервью какой-то газете кое-что про него сказал — так сказать, на грани. Он подъехал на разминке и спросил: «Почему ты говоришь обо мне?» Он просто был таким же как и я самонадеянным. Возможно, для него это действительно было такое шоу, но я принимаю его как личность. Я могу понять, почему люди ненавидят его до глубины души. Поэтому я сказал ему: «Давай драться, пошли». Он ответил: «Если ты подерёшься с Сагденом, то я подумаю». В конце концов я подрался с Сагденом, а Эйвери меня обманул. Я немного разозлился, что он не стал драться со мной. Но я бы тоже не стал драться, если бы был его габаритов.

А что касается Сагдена — это настоящий зверь. Я никогда сам его не вызывал на бой, хотя я не так много сыграл в АХЛ. Как-то, когда я отправился в фарм-клуб, Джерри Яблонски сцепился со мной дважды за один матч. Знаете, после этого больно надевать шлем целую неделю».

Видео можно посмотреть в YouTube.

«Чувак, ты мог бы быть потрясающе хорош, если бы знал, что надо делать»

«Для меня — настоящее безумие видеть талантливых парней в низших лигах, которые не могут сделать шаг на следующий уровень только потому, что не хотят выполнять немного другие роли на льду. У них есть техника, талант, они могут быстро кататься. Я сейчас не про «малышей», а про габаритных хоккеистов. Вроде бы у них всё неплохо, но в какой-то момент они не попадают в шестёрку лучших форвардов команды. И дальше начинается ступор.



Не получается? Научись «убивать» меньшинство. Не проходишь в два первых звена — узнавай как ложиться под шайбу и блокировать броски. Будь готов играть в более жёсткий, физический хоккей. Научись «тявкать» на соперника, будь готов сбросить перчатки, если потребуется. В нынешнее время если ты дерёшься по 7 раз за сезон, то тренер думает: «Так, этот парень будет вступаться за партнёров, мы его берём». Это не такая уж трудная задача, если захотеть.

Я знавал парней в АХЛ, которые каждый матч молотили соперника, убивали меньшинство и «поедали» удары в драках. И всё это раз 30 за сезон. Именно об этом я и говорю всем молодым игрокам, которые были лучшими в своих молодёжных командах и забивали по 50 голов за сезон. Нужно просто видоизменить свою игру. Но они не хотят этого делать, у них нет ни мужества, ни желания. Ведь уровень той же АХЛ стал намного мягче, чем раньше. Большинство команд, которые будут брать такого игрока, бросят его в стену и станут надеяться, что он выстоит. Если это получится, то тренер скажет: «Этот парень будет хорошим центром третьей тройки, он может добавить достаточно результативности в этом звене».



Конечно, многие попадают напрямую в НХЛ и там играют в большинстве. Но когда мы играли в АХЛ, то даже если ты был опытным парнем, то тебя ставили в третье или четвёртое звено, никаких спецбригад. А игровое время надо было заслужить. Когда в конце карьеры меня отправили вниз, мне было просто противно видеть этих технарей, этих талантливых ребят с потрясающими руками. Это же мировые таланты уровня первого раунда драфта! Я просто им говорил: «Чувак, ты мог бы быть потрясающе хорош, если бы только знал, что тебе нужно делать». И был готов дать ему свой список. Если ты хочешь играть в НХЛ, то должен делать это, это и это. Но никто не мог этого сделать, они считали, что не могут опуститься до этого уровня. Они никак не могли вбить себе в голову, что в первое звено просто так не попасть.

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Я, например, всегда был благодарен за то, что могу играть в НХЛ. Просто благодарен. Поэтому, наверное, так долго и оставался в лиге. Я не ворчал. Старался выполнять всё, что нужно. Требуют быть впереди — я там, нужно быть сзади — я защитник, я делал всё, что хотел тренер. Такая у меня роль.



В Лиге Восточного побережья я играл защитника и даже попал тамна Матч звёзд, но мне сказали, что я недостаточно квалифицирован, чтобы попасть в НХЛ в роли защитника. Предложили попробовать себя как форварда четвёртого звена. Тогда я понял, что нужно драться, хотя и «деревяшкой» тоже не был. Я сразу понял, что мне необходимо добавить в свою игру. Наша работа — это четвёртое звено. Значит, по возможности не получить «минус» и, если повезёт, заработать «плюс» — хотя бы один за пять матчей.

Но НХЛ заметно прогрессирует в этом плане. Сейчас между форвардом первого звена и четвёртого нет такого большого разрыва. Есть общее требование — хорошо кататься. Я не знаю, сколько ещё осталось поклонников старой школы, но это же было забавно и нравилось многим фанатам. Вспомните — на льду здоровенный детина, который еле-еле катается и передвигает ноги как голубь. На это было просто забавно смотреть».

«Кинг мог ударить так, что кулак вышел бы с обратной стороны головы»

«Вообще, никто и никогда не просил меня драться. И я не думал, что всегда смогу драться так, каким был мой первый бой. Мы «танцевали» с Ди Джеем Кингом и мне очень хорошо всё удалось. Про меня пошли слухи. А Кинг был тем парнем, с которым если подерёшься, то можешь закончить карьеру в тот же вечер. Он был страшен. Он могу ударить так, что кулак вышел бы с обратной стороны головы.



Я никогда не был отчаянным бойцом и меня, наверное, за это презирают традиционные фанаты, которым нравятся жёсткие драки. Мне повезло, что я не так часто лежал на льду плашмя после боя. Могу сказать вам, что это достаточно страшно. Перед некоторыми тафгаями из 1980-х я просто снимаю шляпу, потому что эти парни часто бывали очень сильно избиты. Они понимали, что для того, чтобы быть в НХЛ, им нужно драться».

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«Малкин получил конверт — в нём был $ 1 млн его бонусов»

«Кто в НХЛ из партнёров впечатлил меня больше всего? Могу рассказать историю, которую я уже как-то рассказывал. Она про Евгения Малкина. Мы были в тренировочном лагере, крутили педали на велосипеде. Меня за год до этого забрали с драфта отказов и я тогда ещё мало чего знал о контрактах. И вот, к Джино подходит человек из PR-службы или откуда-то оттуда и вручает ему конверт. Я был достаточно близко, заглянул туда. Там был чек почти на миллион баксов! Малкин просто получил свои бонусы. Я сразу подумал, что этот парень заработает больше $ 100 млн за свою карьеру.



А ещё был классный момент на разминке в Детройте. Никлас Лидстрём подъехал и сказал: «Обожаю твой твиттер, чувак!», а потом похлопал меня по плечу. Для меня это было очень круто. Один тот факт, что я нахожусь рядом, что могу общаться с ними один на один каждый день, я очень ценил. Я ведь прежде всего поклонник хоккея. Я простой парень из Онтарио, которому повезло побывать в НХЛ, и я рад каждому дню, который там провёл».

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