Мактавиш: все понимали, что дебют Денисенко в НХЛ — вопрос времени

Экс-наставник ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш прокомментировал решение форварда Григория Денисенко продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида Пантерз».

«Все понимали, что дебют Денисенко в НХЛ — вопрос времени, это было очевидно уже после того, как он отлично проявил себя на молодёжном чемпионате мира.

Возможно, первый сезон ему придётся провести в АХЛ, в фарм-клубе, чтобы адаптироваться к жизни в Америке, привыкнуть к требованиям североамериканского хоккея. Но думаю, шанс в НХЛ он получит. У Григория есть всё, чтобы заиграть в этой лиге. В первую очередь талант и любовь к работе», — приводят слова Мактавиша «Известия».

В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1". В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.