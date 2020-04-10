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Каменский: у Барабанова есть шанс сделать хорошую карьеру за океаном

Каменский: у Барабанова есть шанс сделать хорошую карьеру за океаном
Хоккей / НХЛ 0

Вице-президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал переход нападающего Александра Барабанова из петербургского СКА в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Барабанов за время выступления в СКА и сборной стал одним из лидеров этих команд. Он всегда демонстрировал высокие профессионализм и мастерство, за счёт этого выигрывал трофеи в КХЛ, а также постоянно вызывался в сборную на крупные соревнования. Один факт победы на Олимпиаде говорит о высоком уровне Александра.

Конечно, все эти достижения не дают гарантий успеха в НХЛ — это очень непростой турнир, где заиграть не удавалось многим мастерам. Но если Барабанов продолжит работать с тем же усердием, что и раньше, а также получит доверие тренеров, у него есть шанс сделать хорошую карьеру за океаном», — приводят слова Каменского «Известия».

Барабанов является олимпийским чемпионом 2018 года, а также бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. В составе молодёжной сборной России Александр занял третье место на чемпионате мира 2014 года. В СКА Барабанов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

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