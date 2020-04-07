Барабанов: «Торонто» — любовь с первого взгляда. Михеев говорил, что там всё классно

Нападающий Александр Барабанов прокомментировал подписание контракта с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».



«Для меня это был тяжёлый выбор. Но как говорят, любовь с первого взгляда. Есть притягательность у „Торонто“. Хотя всё равно я долго думал, советовался с семьёй.



Огромное спасибо представителям „Аризоны“ — особенно Джону Чайке — за то, что проявили ко мне интерес. Мы долго общались. Очень приятно, что за тобой следят, обращают внимание на твою игру. Кайл Дубас тоже несколько раз приезжал ко мне в Санкт-Петербург. И я как-то понял, что хочу именно в „Торонто“.



Я пообщался со всеми ребятами, кто там выступал. Говорил с Никитой Зайцевым ещё на чемпионате мира. Он отзывался о „Мэйпл Лифс“ в очень позитивном ключе. Разумеется, звонил Илье Михееву. Он был в полном восторге и говорил, что всё классно. Созданы все условия — только выходи и играй в хоккей. Это тоже огромный плюс. Такое же мнение было и у Игоря Ожиганова», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.



Агент Барабанова Дэн Мильштейн в эксклюзивном интервью «Чемпионату» прокомментировал решение своего клиента.

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