Корсунский: у Корешкова был конфликт в «Барысе», теперь он сам туда никогда не пойдёт
Бывший вице-президент Федерации хоккея Казахстана Владимир Корсунский прокомментировал возможное появление на посту главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана Евгения Корешкова.
«Если бестолковое руководство не будет лезть в хоккейные дела профессионалов, то всё будет нормально. Весь смысл в том, что руководство, которое имеет отношение к деньгам, а не к хоккею, не даёт правильно настроить команду.
Евгений Корешков всю жизнь отыграл, поработал тренером в ЦСКА, а до этого руководил российской молодёжкой, поэтому опыт у него богатейший. С «Барыса» его сняли потому, что был конфликт с руководством, к которому он был не причастен, но его сделали крайним. Думаю, теперь он сам сюда никогда не пойдёт", — цитирует Корсунского «Шайба.kz».
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Прояснился вопрос, «сливали» Евгения Корешкова игроки его бывшей команды или нет.
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