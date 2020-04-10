Корсунский: у Корешкова был конфликт в «Барысе», теперь он сам туда никогда не пойдёт

Бывший вице-президент Федерации хоккея Казахстана Владимир Корсунский прокомментировал возможное появление на посту главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана Евгения Корешкова.



«Если бестолковое руководство не будет лезть в хоккейные дела профессионалов, то всё будет нормально. Весь смысл в том, что руководство, которое имеет отношение к деньгам, а не к хоккею, не даёт правильно настроить команду.

Евгений Корешков всю жизнь отыграл, поработал тренером в ЦСКА, а до этого руководил российской молодёжкой, поэтому опыт у него богатейший. С «Барыса» его сняли потому, что был конфликт с руководством, к которому он был не причастен, но его сделали крайним. Думаю, теперь он сам сюда никогда не пойдёт", — цитирует Корсунского «Шайба.kz».