Лучший бомбардир чемпионата Словакии продолжит карьеру в КХЛ

Нападающий «Слована» Абдул Йиндржих со следующего сезона будет выступать в Континентальной хоккейной лиге, информирует Hokej.cz.

«У меня уже есть чёткое представление о моём будущем. Об этом ещё не объявлено официально, но контракт уже подписан. Я получил предложение, от которого не смог отказаться. Я имею в виду КХЛ. Три клуба интересовались мной, но только один предложил контракт.

Необычно, когда кто-то напрямую попадает в КХЛ из словацкой Экстралиги, поэтому я это очень ценю. С нетерпением жду нового сезона, это будет вызов», — сказал Йиндржих.

24-летний Йиндржих — лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Словакии. В 48 матчах чешский форвард записал на свой счёт 56 (21+37) баллов при показателе полезности «+41» и 56 минутах штрафного времени.