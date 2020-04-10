Лучший бомбардир чемпионата Словакии продолжит карьеру в КХЛ

Нападающий «Слована» Абдул Йиндржих со следующего сезона будет выступать в Континентальной хоккейной лиге, информирует Hokej.cz.
«У меня уже есть чёткое представление о моём будущем. Об этом ещё не объявлено официально, но контракт уже подписан. Я получил предложение, от которого не смог отказаться. Я имею в виду КХЛ. Три клуба интересовались мной, но только один предложил контракт.
Необычно, когда кто-то напрямую попадает в КХЛ из словацкой Экстралиги, поэтому я это очень ценю. С нетерпением жду нового сезона, это будет вызов», — сказал Йиндржих.
24-летний Йиндржих — лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Словакии. В 48 матчах чешский форвард записал на свой счёт 56 (21+37) баллов при показателе полезности «+41» и 56 минутах штрафного времени.
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