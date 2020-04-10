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Бекстрём: восхищаюсь игрой Зибанеджада. Он лучший

Бекстрём: восхищаюсь игрой Зибанеджада. Он лучший
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился своим мнением о шведском форварде «Нью-Йорк Рейнджерс» Мике Зибанеджаде.

«Мика невероятен. Я играю в другой команде, но всё равно рад за него. Восхищаюсь его игрой. Он лучший. Тащит «Рейнджерс», ведёт команду в плей-офф. Очень важно ценить игрока», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне шведский нападающий «Рейнджерс» в 57 матчах регулярного чемпионата забросил 41 шайбу, отдал 34 результативные передачи (75 очков) и заработал показатель полезности «+9». Всего за карьеру Зибанеджад принял участие в 384 встречах, набрав 384 (176+208) очка при коэффициенте полезности «–28».

В 2017 году Мика заключил пятилетнее соглашение с «Рейнджерс» на сумму $ 5,35 млн в год.

Хедман: Зибанеджад — лучший швед в НХЛ на данный момент
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