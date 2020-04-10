Хедман: Зибанеджад — лучший швед в НХЛ на данный момент

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о шведском форварде «Нью-Йорк Рейнджерс» Мике Зибанеджаде.

«Мика – лучший швед в НХЛ на данный момент. Я впечатлён его игрой, особенно пятью голами в матче против Бэкстрёма и его «Кэпиталс». Супер!

Если бы сезон продлился, то мы бы сейчас здесь сидели и обсуждали, как он сумел забросить 60 шайб. У Мики это получится. Я не смогу, а он сможет», – приводит слова Хедмана пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне шведский нападающий «Рейнджерс» забросил 41 шайбу и отдал 34 результативные передачи (75 очков) в 57 матчах регулярного чемпионата и заработал показатель полезности «+9». Всего за карьеру Зибанеджад принял участие в 384 встречах, набрав 384 (176+208) очка при коэффициенте полезности «-28».

В 2017 году Мика заключил пятилетнее соглашение с «Рейнджерс» на сумму $ 5,35 млн в год.