Эрик Карлссон: если бы не перерыв из-за коронавируса, я мог бы уже две недели играть

Защитник клуба «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон рассказал, что восстановился после травмы пальца, и поделился мнением о пандемии коронавируса.



«Если бы сезон шёл, я бы уже недели две как мог играть, если бы это было нужно. У меня всё хорошо. Я не беспокоился о своем состоянии и не беспокоюсь сейчас.



Пауза из-за коронавируса? Подобные вещи заставляют осознавать, что в мире есть более важные вещи, чем хоккей, который является важнейшей составляющей моей жизни и которым я наслаждаюсь Это заставляет посмотреть на многие вещи под другим углом и взглянуть на события в мире так, как ты бы не посмотрел в обычной ситуации. Нам всем через это надо пройти», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.