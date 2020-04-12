Агент Авцина: Александр хочет остаться в «Тракторе», ждём звонка из клуба
Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего челябинского «Трактора» Александра Авцина, рассказал, что его клинет хочет остаться в клубе.
«Ведём переговоры с „Трактором“, Александр хочет остаться в клубе. Но пока со стороны челябинцев не так много активности, ждём их звонка», — сказал Алексей Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Регулярный чемпионат 29-летний Александр Авцин начинал в нижнекамском «Нефтехимике», однако 16 октября клуб расторг контракт с игроком. Вскоре нападающий присоединился к «Трактору». В сезоне-2019/2020 Авцин принял участие в 41 матче, записав в актив 17 (6+11) очков при показателе полезности "-4" и 67 минутах штрафа.
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