Агент Авцина: Александр хочет остаться в «Тракторе», ждём звонка из клуба

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего челябинского «Трактора» Александра Авцина, рассказал, что его клинет хочет остаться в клубе.



«Ведём переговоры с „Трактором“, Александр хочет остаться в клубе. Но пока со стороны челябинцев не так много активности, ждём их звонка», — сказал Алексей Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Регулярный чемпионат 29-летний Александр Авцин начинал в нижнекамском «Нефтехимике», однако 16 октября клуб расторг контракт с игроком. Вскоре нападающий присоединился к «Трактору». В сезоне-2019/2020 Авцин принял участие в 41 матче, записав в актив 17 (6+11) очков при показателе полезности "-4" и 67 минутах штрафа.