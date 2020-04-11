Малахов: плохо отношусь к поправкам в конституцию РФ. Все понимают, для чего это делается

Член «Тройного золотого клуба» ИИХФ, тренер олимпийской сборной России Владимир Малахов поделился мнением о поправках в конституцию России и вспомнил времена игровой карьеры.
«Уволился из армии за свои деньги, приличные по тем временам. Было страшно. Я провёл в ЦСКА четыре года, в НХЛ уезжал от безысходности. Звали ещё после Олимпийских игр 1992 года, но я говорил, что не могу бросить Родину. Я же офицером был, дезертир — расстрельная статья. Да и страшно было.
Я был состоятельным человеком, с зарплатой 700 рублей, квартирой и машиной, офицерским званием. Наступил 1991 год, и мои 700 рублей превратились в фантики. До этого я ни в чём себе не отказывал, а шампанское стало стоить 100 рублей. Девушку в ресторан сводил — и нет денег, сидишь целый месяц, думаешь, как дальше жить. Разруха.
Как отношусь к поправкам в конституцию России? Плохо. Какие-то поправки хорошие, какие-то антиконституционные. Их просто завуалировали под одно. Все прекрасно понимают, для чего это всё. Я плохо к этому отношусь», — рассказал Малахов в эфире передачи Николая Хабибулина на канале в YouTube.
- 11 апреля 2020
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