В Канаде признали гол Свечникова броском из-за ворот в матче с «Калгари» лучшим в сезоне

В Канаде на шоу «Хоккейная ночь» телерадиосети CBS прошло голосование на лучшую заброшенную шайбу в нынешнем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Выбор лучшего гола проходил по принципу виртуального плей-офф на протяжении одной недели голосованием болельщиков в социальных сетях. По итогам их выбора победителем в данном виртуальном соревновании стал 20-летний российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, забросивший шайбу броском из-за ворот в стиле лакросс и набравший в финальном голосовании 62% голосов против 38% у нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
Сетка виртуального плей-офф.
Фото: cba.ca
Видео гола Свечникова в ворота «Калгари» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Видео гола Макдэвида в ворота «Торонто» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Гол защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова выбыл в первом раунде виртуального плей-офф, а нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина – во втором.
В текущем сезоне Свечников принял участие в 68 матчах за «Каролину», набрав 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».
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