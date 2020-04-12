Игрок АХЛ, попавший в тяжёлый нокаут от Кейва, попрощался с умершим хоккеистом «Эдмонтона»

Нападающий «Стоктон Хит» Мартин Поспишил отреагировал на известие об уходе из жизни форварда системы «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва.

«Покойся с миром», — написал словацкий форвард в «Твиттере».

19 октября 2019 года Поспишил и Кейв провели яркий бой в матче регулярного чемпионата АХЛ, по итогам которого словацкий нападающий угодил в больницу.

Видео драки Поспишила и Кейва в матче АХЛ.

Вчера, 11 апреля, Колби Кейв скончался в больнице после кровоизлияния в мозг. 25-летний хоккеист перенёс операцию и находился в искусственной коме.



Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз». Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, заработав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа. В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в актив 9 (3+6) очков.