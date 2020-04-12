Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА и продолжит карьеру в НХЛ

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отказался продлевать контракт с московским клубом и намерен продолжить карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом cообщил агент игрока Шуми Бабаев в своём «твиттере».

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) он сделал два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил – 96,6%, а коэффициент надёжности – 0,75.

В 2014 году он был выбран на драфте «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем раунде под общим 78-м номером.