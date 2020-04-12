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Капитан «Бостона» Хара отпраздновал Пасху в костюме кролика

Капитан «Бостона» Хара отпраздновал Пасху в костюме кролика
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала фотографию капитана «Бостон Брюинз» Здено Хары в костюме пасхального кролика. Таким образом 43-летний защитник отметил католическую Пасху.

Фото также можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Бостон» набрал 100 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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