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Виталий Кравцов купил продукты и лекарства нуждающимся во Владивостоке

Виталий Кравцов купил продукты и лекарства нуждающимся во Владивостоке
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов на свои деньги покупал продукты и лекарства и развозил их нуждающимся во Владивостоке.

«Несколько дней назад я покупал продукты в супермаркете и увидел, что у пожилой женщины не хватает денег, чтобы расплатиться на кассе за хлеб и колбасу. Я заплатил за неё и спросил, могу ли ещё чем-нибудь помочь. Женщина сказала, что нет возможности купить необходимые лекарства. Я оплатил покупки в аптеке и задумался, что это явно не единичный случай и нужна более массовая помощь.

Я обратился в волонтёрскую организацию, передал деньги на покупку продуктов, закупил продукты самостоятельно, последние два дня развозил продукты по семьям, так как у волонтёрской организации не хватало своих машин», — приводит слова Кравцова официальный сайт ВГУЭС, где учится хоккеист.

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