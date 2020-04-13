Игроки «Сибири» попытались на ощупь угадать змею и ящерицу

Хоккеисты новосибирской «Сибири» Ярослав Хабаров, Николай Тимашов, Евгений Чесалин и Виктор Комаров приняли участие в шоу «Что в коробке»?.. Хоккеистам нужно было угадывать, что находится в коробке, которую они не видят. Игрокам пришлось трогать змею, ящерицу и личинок.

Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале «Сибири».



Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.