Петров ведёт переговоры по новому контракту с «Ак Барсом». Валиев хочет остаться в НХЛ

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал, что клуб ведёт переговоры по новому контракту с нападающим Кириллом Петровым и сообщил, что защитник Ринат Валиев планирует остаться в Северной Америке.



«Контракт с Кириллом Петровым не подписан, вопрос находится в стадии переговоров, как и со многими другими хоккеистами.



С Ринатом Валиевым разговаривали, но пока его возвращение не планируется, он хочет продолжать пробовать себя в НХЛ», — рассказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



30-летний Петров в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провёл 52 матча, записав в актив 31 (13+18) балл при показателе полезности "+19".



24-летний Валиев выступает в Северной Америке с 2012 года.

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