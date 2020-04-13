Петров ведёт переговоры по новому контракту с «Ак Барсом». Валиев хочет остаться в НХЛ
Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал, что клуб ведёт переговоры по новому контракту с нападающим Кириллом Петровым и сообщил, что защитник Ринат Валиев планирует остаться в Северной Америке.
«Контракт с Кириллом Петровым не подписан, вопрос находится в стадии переговоров, как и со многими другими хоккеистами.
С Ринатом Валиевым разговаривали, но пока его возвращение не планируется, он хочет продолжать пробовать себя в НХЛ», — рассказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
30-летний Петров в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провёл 52 матча, записав в актив 31 (13+18) балл при показателе полезности "+19".
24-летний Валиев выступает в Северной Америке с 2012 года.
Перестройка «Магнитки», спокойствие «Сибири»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Восток
Мини-революции, похоже, ожидают «Автомобилист» и «Барыс», а в Уфе будут думать над заменой Умарку.
Читайте также
- 13 апреля 2020
-
14:54
-
14:36
-
14:22
-
13:46
-
13:24
-
12:58
-
12:39
-
12:13
-
11:49
-
11:37
-
11:21
-
10:39
-
10:20
-
10:03
-
09:46
-
09:28
-
09:20
-
01:01
-
00:53
-
00:40
- 12 апреля 2020
-
23:57
-
23:49
-
22:56
-
22:09
-
21:41
-
21:02
-
20:31
-
19:57
-
19:43
-
18:56
-
18:32
-
17:49
-
17:42
-
16:45
-
16:25
Партнерский контент