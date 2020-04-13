Антон Бурдасов может продолжить карьеру в НХЛ

Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев в своём «твиттере».

«Антон Бурдасов всё ещё может подписать контракт с клубом НХЛ, но сейчас это ситуация 50 на 50 из-за его семьи. Мы поговорим как с клубами НХЛ, так и со СКА.

Сейчас мы ведём переговоры о возможной сделке со СКА, чтобы Бурдасов мог оставаться в КХЛ до Олимпиады-2022. Это будет важным фактором в его решении», — написал Бабаев.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий набрал 14 (9+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+14». В 4 матчах плей-офф он забросил одну шайбу и отметился тремя результативными передачами.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса COVID-19. По итогам регулярного чемпионата петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступив один балл ЦСКА. В первом раунде плей-офф «армейцы» обыграли подмосковный «Витязь» со счётом 4-0.