Защитники Бородкин, Калинин и Терещенко покинут «Трактор»

Как стало известно «Чемпионату», руководство челябинского «Трактора» приняло решение не продлевать контракт с защитниками Артёмом Бородкиным, Дмитрием Калининым и Сергеем Терещенко. Действующие соглашения хоккеистов заканчиваются 30 апреля 2020 года.

28-летний Бородкин в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 5 (0+5) баллов при показателе полезности «-3».

39-летний Калинин в 45 матчах регулярного чемпионата заработал 10 (4+6) баллов при показателе полезности «-16» и 18 минутах штрафного времени.

В 44 встречах регулярного чемпионата Терещенко забросил одну шайбу и отметился семью результативными передачами.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ челябинский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.