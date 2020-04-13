Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» приостановил финансирование «Кристалла» из-за коронавируса

«Авангард» приостановил финансирование «Кристалла» из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Руководство омского «Авангарда» приостановило финансирование хоккейного клуба «Кристалл» (Электросталь). Причиной такого решения стали финансовые проблемы клуба, с которыми он столкнулся из-за пандемии коронавируса.

«В связи с распространением короновирусной инфекции и возникшими в связи с этим финансовыми проблемами ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» г. Омск приостанавливает финансирование проекта команды Высшей хоккейной лиги в г.о. Электросталь. Дальнейшее сотрудничество может быть возобновлено на сезон 2021/2022 гг. в случае нормализации экономической ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея городского округа Электросталь.

Ранее сообщалось, что «Электросталь» в следующем сезоне должна была стать фарм-клубом «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге.

Академия «Авангарда» перенесла просмотровые лагеря из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020