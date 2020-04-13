«Авангард» приостановил финансирование «Кристалла» из-за коронавируса

Руководство омского «Авангарда» приостановило финансирование хоккейного клуба «Кристалл» (Электросталь). Причиной такого решения стали финансовые проблемы клуба, с которыми он столкнулся из-за пандемии коронавируса.
«В связи с распространением короновирусной инфекции и возникшими в связи с этим финансовыми проблемами ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» г. Омск приостанавливает финансирование проекта команды Высшей хоккейной лиги в г.о. Электросталь. Дальнейшее сотрудничество может быть возобновлено на сезон 2021/2022 гг. в случае нормализации экономической ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея городского округа Электросталь.
Ранее сообщалось, что «Электросталь» в следующем сезоне должна была стать фарм-клубом «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге.
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