Академия «Авангарда» перенесла просмотровые лагеря из-за коронавируса

Хоккейная академия «Авангарда» перенесла просмотровые лагеря в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире.

«Хоккейная академия «Авангард» переносит просмотровые кэмпы, запланированные в Омске на 1–9 мая 2020 года, из-за распространения коронавируса. Даты будут определены позднее. Все принятые заявки действительны, все получат приглашения с указанием новых сроков», — говорится в заявлении клуба в «Твиттере».

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 100 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 380 тысяч человек.