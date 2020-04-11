Академия «Авангарда» перенесла просмотровые лагеря из-за коронавируса

Хоккейная академия «Авангарда» перенесла просмотровые лагеря в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире.
«Хоккейная академия «Авангард» переносит просмотровые кэмпы, запланированные в Омске на 1–9 мая 2020 года, из-за распространения коронавируса. Даты будут определены позднее. Все принятые заявки действительны, все получат приглашения с указанием новых сроков», — говорится в заявлении клуба в «Твиттере».
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 100 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 380 тысяч человек.
- 11 апреля 2020
-
16:59
-
16:50
-
16:10
-
15:48
-
15:46
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:05
-
13:52
-
13:20
-
13:03
-
12:48
-
12:21
-
12:00
-
11:51
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:04
-
10:00
-
09:25
-
05:31
-
00:55
-
00:39
-
00:30
- 10 апреля 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:00
-
22:43
-
21:59
-
21:43
-
20:59
-
20:40
-
20:15