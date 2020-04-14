Бердин: ни разу не думал о предложениях из России. У меня одна цель – иду к мужикам в НХЛ

Голкипер системы «Виннипег Джетс» Михаил Бердин признался, что не думает о продолжении карьеры в России.
«Прошедший сезон дал мне колоссальный опыт. Я сыграл очень много матчей на уровне АХЛ, добавил во многих аспектах. Я вижу, куда мне дальше расти, и считаю, что я пока всё делаю правильно. Жду своего шанса в НХЛ. У меня есть понимание, почему меня до сих пор не поднимал «Виннипег». У вратарей «Джетс» нет травм, и они оба на односторонних контрактах. У меня был только первый полноценный сезон в АХЛ, но я чувствую, что мой шанс близко.
С каждым годом в Америке я становлюсь голоднее. Чувствую, что я всё ближе к цели. Стараюсь не забивать себе голову лишними мыслями. За все эти сезоны у меня ни разу не было мысли: «А может, послушать предложения из КХЛ?». У меня есть одна цель, я иду к мужикам в НХЛ. От длительного ожидания меня не трясёт, ничего такого, я просто верю в свой шанс.
Конечно, есть диалог с главной командой. Если бы я не видел себя в «Виннипеге», то я даже в АХЛ бы не играл. Вернулся бы в Россию. Для меня либо НХЛ, либо КХЛ», — сказал Бердин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
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