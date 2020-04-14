Малахов: прочитал комментарии под моими словами. Люди даже не понимают, кто говорит

Тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Владимир Малахов прокомментировал свои слова про поправки в конституцию России.

«Мы не критикуем власть, а высказываем своё мнение. У каждого человека оно есть, и каждый может в нем ошибаться. Я прочитал комментарии под новостью с моими словами… Там, конечно, есть очень странные записи. Кто-то вообще написал: «А что на спортивном сайте забыл Андрей Малахов?». Люди даже не понимают, кто говорит.

Некоторым лишь бы что-то написать. Одно спортивное СМИ вообще вырвало мои слова из контекста. Хотел бы прояснить ситуацию по поводу моих слов о поправках в конституцию. Я не то что бы против, просто мне некоторые поправки непонятны, поэтому мне это не нравится. Я не политик и не лезу в эту сферу. Но если мне что-то не нравится, я могу высказать своё мнение», — цитирует Малахова Sport24.